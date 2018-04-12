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Аналитики Stratfor назвали базы в Сирии, которые могут атаковать США

Аналитики Stratfor назвали базы в Сирии, которые могут атаковать США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Эксперты американского аналитического центра Stratfor назвали наиболее вероятные базы в Сирии, по которым США вместе со своими союзниками могут нанести удар в связи с сообщениями о предполагаемой химической атаке в Восточной Гуте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт аналитической организации.

Как говорится на сайте центра, США намерены провести более масштабную операцию, чем в апреле 2017 года, когда корабли ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому аэродрому “Шайрат”, заявив, что именно там базировались самолеты с химоружием.

Аналитики считают, что новая операция США, скорее всего, коснется места, которые ассоциируются с сирийской химической программой, и авиабазы ​​вокруг Дамаска, в частности авиабазы ​​Думайр, Мардж Руху и Меззе. Эксперты считают, что целью США является не сдерживание Дамаска, а ослабление возможностей сирийского правительства проводить химические атаки.

По мнению экспертов, серия ударов может длиться несколько дней, при этом, вероятно, поддержку американским войскам предоставит один или несколько союзников страны — Франция, Великобритания, Саудовская Аравия, Катар или ОАЭ.

Аналитики отмечают, что операция требовала бы больших ресурсов, например использование авианосцев США. Как сообщалось ранее, американский авианосец “Гарри Трумэн” и сопровождающие его крейсер и несколько ракетных эсминцев в среду выйдут из базы в Норфолке в штате Виргиния для похода в Средиземноморье. В аналитическом центре отмечают, что авианосцу нужна неделя, чтобы достичь средиземноморского региона.

Как сообщал УНН, в Пентагоне готовы к военному ответу на химатаку в Сирии.

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