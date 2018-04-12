Аналітики Stratfor назвали бази в Сирії, які можуть атакувати США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Експерти американського аналітичного центру Stratfor назвали найбільш ймовірні бази в Сирії, за якими США разом зі своїми союзниками можуть нанести удар в зв’язку з повідомленнями про передбачувану хімічну атаку в Східній Гуті. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт аналітичної організації.
Як йдеться на сайті центру, США мають намір провести більш масштабну операцію, ніж в квітні 2017 року, коли кораблі ВМС США завдали ракетного удару по сирійському аеродрому “Шайрат”, заявивши, що саме там базувалися літаки з хімзброєю.
Аналітики вважають, що нова операція США, швидше за все, торкнеться місця, які асоціюються з сирійською хімічної програмою, і авіабази навколо Дамаска, зокрема авіабази Думайр, Мардж Руху і Меззе. Експерти вважають, що метою США є не стримування Дамаска, а ослаблення можливостей сирійського уряду проводити хімічні атаки.
На думку експертів, серія ударів може тривати кілька днів, при цьому, ймовірно, підтримку американським військам надасть один або кілька союзників країни — Франція, Велика Британія, Саудівська Аравія, Катар або ОАЕ.
Аналітики відзначають, що така операція вимагала б великих ресурсів, наприклад використання авіаносців США. Як повідомлялося раніше, американський авіаносець “Гаррі Трумен” і супроводжуючі його крейсер і кілька ракетних есмінців в середу вийдуть з бази в Норфолку в штаті Віргінія для походу до Середземномор’я. В аналітичному центрі відзначають, що авіаносцю потрібен тиждень, щоб досягти середземноморського регіону.
Як повідомляв УНН, у Пентагоні готові до військової відповіді на хіматаку в Сирії.