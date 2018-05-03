Аналитики сообщили, какие квартиры предлагались на рынке недвижимости столицы в апреле

Эксперты проанализировали 208 жилых комплексов, в которых в апреле предлагалось жилье. Среди ЖК преобладают здания комфорт-класса - их 77, немного меньше домов класса эконом - 56, бизнес-класса - 49, а премиум-класса - всего 26.

Среди квартир, которые предлагаются, преобладают двухкомнатные квартиры - 716 квартир и однокомнатные - 679. Трехкомнатных квартир было выставлено ​​на продажу 507, а квартир от 4-х комнат всего 147.

Средняя площадь квартир по Киеву составляла 72 квадратных метра.

Как сообщал УНН, в Украине сохраняется высокая потребность в жилье. По мнению президента ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Игоря Кушнира, потребность рынка недвижимости только Киева составляет 30 млн квадратных метров жилья. Ежегодно столица способна поглощать не менее 2 млн квадратных метров жилья.