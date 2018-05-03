Аналітики повідомили, які квартири пропонувалися на ринку нерухомості столиці у квітні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Серед новобудов столиці у квітні продовжують переважати одно- та двокімнатні квартири. Про це свідчить статистика спеціалізованого порталу Столична нерухомість, пише УНН.
Експерти проаналізували 208 житлових комплексів, у яких у квітні пропонувалося житло. Серед ЖК переважають будівлі комфорт-класу - їх 77, трохи менше будинків класу економ – 56, бізнес-класу – 49, а преміум-класу – всього 26.
Серед квартир, які пропонуються переважають двокімнатні квартири – 716 квартир та однокімнатні – 679. Трьохкімнатних квартир було виставлено на продаж 507, а квартир кімнатністю від 4-х всього 147.
Середня площа квартир по Києву становила 72 квадратних метра.
Як повідомляв УНН, в Україні зберігається висока потреба у житлі. На думку президента ПрАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд” Ігоря Кушніра, потреба ринку нерухомості тільки Києва становить 30 млн квадратних метрів житла. Щорічно столиця здатна поглинати не менше 2 млн квадратних метрів житла.