Аналитики назвали финансовые результаты “Кернел” ниже ожидаемых
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В 2018 финансовом году (ФГ, июль 2017 — июнь 2018) показатель EBITDA компании “Кернел” оказался ниже ожидаемого диапазона в 260-270 млн долл. Такой прогноз сделал аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Андрей Передерій, передает УНН.
“EBITDA компании оказалась ниже нашего ожидаемого диапазона в 260-270 млн долл. (снижение на 15-20% против фактического снижения на 30%). Кроме того, EBITDA подсолнечного масла наливом компании была ниже наших ожиданий на 65 млн долл. против фактических 63,3 млн долл.”, — подчеркнул он.
Ранее в комментарии УНН Передерей объяснил, что EBITDA не является частью стандартов бухгалтерского учёта. Это — аналитический показатель, добавил он.
“Он равен объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации”, — отметил Передерей.
Напомним, крупнейший производитель подсолнечного масла “Кернел” констатировал существенное сокращение зембанка и прибыли (в 3,4 раза).
Тем временем правоохранители считают, что “Кернел” пользовался услугами конвертационных центров для ухода от уплаты налогов.