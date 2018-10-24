Аналітики назвали фінансові результати "Кернел" нижчими, ніж очікувалось
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У 2018 фінансовому році (ФР, липень 2017 - червень 2018) показник EBITDA компанії "Кернел" виявився нижче очікуваного діапазону в 260-270 млн дол. Такий прогноз зробив аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Андрій Передерей, передає УНН.
“EBITDA компанії виявилася нижче нашого очікуваного діапазону в 260-270 млн дол. (Зниження на 15-20% проти фактичного зниження на 30%). Крім того, EBITDA соняшникової олії наливом компанії була нижче наших очікувань на 65 млн дол. Проти фактичних 63,3 млн дол.”, — підкреслив він.
Раніше в коментарі УНН Передерій пояснив, що EBITDA не є частиною стандартів бухгалтерського обліку. Це — аналітичний показник, додав він.
“Він дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат по виплаті відсотків, податків, зносу і нарахованої амортизації”, — зазначив Передерій.
Нагадаємо, найбільший виробник соняшникової олії “Кернел” констатував суттєве скорочення зембанку і прибутку (в 3,4 рази).
Тим часом правоохоронці вважають, що “Кернел” користувався послугами конвертаційних центрів для ухилення від сплати податків.