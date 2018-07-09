Аналитики JPMorgan дали советы по покупке валют на случай мирового кризиса

"Рецессия происходит тогда, когда кредиторы могут попросить верну свои деньги", - отметили аналитики.



По их мнению, три из четырех ведущих мировых валют, которыми можно владеть во время рецессии - это валюты тех стран, которые имеют чрезвычайно сильные позиции на внешних рынках.



Иена является самой дешевой из средств хеджирования во время рецессии, а сингапурский доллар является наименее привлекательным, отметила команда экспертов. Американская валюта выигрывает, так как она является валютой по умолчанию для финансовых операций во всем в мире.



В то же время команда заявила, что разговор о рецессии на этом этапе является "преждевременным", хотя аналитики пришли к выводу, что "разумно" рассмотреть планы на случай чрезвычайных ситуаций в связи с вероятностью дальнейшей эскалации торговой напряженности.



Новые рыночные валюты четко выделяются, поскольку они особенно чувствительны во время кризиса и обесцениваются в среднем на 17% в течение двухлетнего периода с начала рецессии, сообщает JPMorgan. Доллар Новой Зеландии сегодня имеет наихудшие показатели среди валют "G10" (десяти государств-членов МВФ: Бельгия, Канада, Франция, Италия, Япония, Нидерланды, Великобритания, США, позже - Швейцария), теряя в среднем от 7 до 8 процентов, говорится в докладе.



Напомним, ранее команда аналитиков из Bank of America Corp. спрогнозировала, что на мировом фондовом рынке может произойти повторение мирового кризиса 1997 - 1998 годов.





