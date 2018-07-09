Аналітики JPMorgan дали поради щодо купівлі валют на випадок світової кризи

"Рецесія відбувається тоді, коли кредитори можуть попросити поверну свої гроші", - зауважили аналітики.



На їхню думку, Три з чотирьох провідних світових валют, якими можна володіти під час рецесії - це валюти тих країн, які мають надзвичайно сильні позиції на зовнішніх ринках.



Єна є найдешевшою з засобів хеджування під час рецесії, а сингапурський долар є найменш привабливим, зазначила команда експертів. Американська валюта виграє, тому що він є валютою за замовчуванням для фінансових операцій у всьому в світі.



Водночас команда заявила, що розмова про рецесію на цьому етапі є "передчасною", хоча аналітики дійшли висновку, що "розумно" розглянути плани на випадок надзвичайних ситуацій у зв'язку з ймовірністю подальшої ескалації торговельної напруженості.



Нові ринкові валюти чітко виділяються, оскільки вони особливо чутливі під час кризи і знецінюються в середньому на 17% протягом дворічного періоду з початку рецесії, повідомляє JPMorgan. Долар Нової Зеландії сьогодні має найгірші показники серед валют "G10" (десяти держав-членів МВФ: Бельгія, Канада, Франція, Італія, Японія, Нідерланди, Великобританія, США, пізніше – Швейцарія), втрачаючи в середньому від 7 до 8 відсотків, говориться в доповіді.



Нагадаємо, раніше команда аналітиків з Bank of America Corp. спрогнозувала, що на світовому фондовому ринку може статися повторення світової кризи 1997 — 1998 років.





