Аналітики JPMorgan дали поради щодо купівлі валют на випадок світової кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У випадку, якщо почнеться чергова рецесія американської або світової економіки, аналітики фінансового холдингу JPMorgan Chase & Co. радять придбати швейцарські франки, сінгапурські долари, долари США та японські єни, а також валюти ринків, що розвиваються. Поради наводить видання Bloomberg, передає УНН.
"Рецесія відбувається тоді, коли кредитори можуть попросити поверну свої гроші", - зауважили аналітики.
На їхню думку, Три з чотирьох провідних світових валют, якими можна володіти під час рецесії - це валюти тих країн, які мають надзвичайно сильні позиції на зовнішніх ринках.
Єна є найдешевшою з засобів хеджування під час рецесії, а сингапурський долар є найменш привабливим, зазначила команда експертів. Американська валюта виграє, тому що він є валютою за замовчуванням для фінансових операцій у всьому в світі.
Водночас команда заявила, що розмова про рецесію на цьому етапі є "передчасною", хоча аналітики дійшли висновку, що "розумно" розглянути плани на випадок надзвичайних ситуацій у зв'язку з ймовірністю подальшої ескалації торговельної напруженості.
Нові ринкові валюти чітко виділяються, оскільки вони особливо чутливі під час кризи і знецінюються в середньому на 17% протягом дворічного періоду з початку рецесії, повідомляє JPMorgan. Долар Нової Зеландії сьогодні має найгірші показники серед валют "G10" (десяти держав-членів МВФ: Бельгія, Канада, Франція, Італія, Японія, Нідерланди, Великобританія, США, пізніше – Швейцарія), втрачаючи в середньому від 7 до 8 відсотків, говориться в доповіді.
Нагадаємо, раніше команда аналітиків з Bank of America Corp. спрогнозувала, що на світовому фондовому ринку може статися повторення світової кризи 1997 — 1998 років.