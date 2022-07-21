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Аналитики ISW прогнозируют кульминацию российского наступления в Донецкой области

Аналитики ISW прогнозируют кульминацию российского наступления в Донецкой области

Киев • УНН

 • 132819 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что текущее наступление оккупантов в Донецкой области может закончиться захватом Славянска или Бахмута, передает УНН.

Детали

ISW пишет, что нынешнее российское наступление может привести к ограниченным новым территориальным достижениям на Донбассе к северо-востоку от шоссе E40, но, вероятно, завершится захватом Славянска или Бахмута.

Российские захватчики за последние несколько недель не добились значительных успехов в направлении Славянска или вдоль Северо-Бахмутского выступления и "продолжают снижать свою наступательную мощность в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области".

Отмечается, что сейчас российским войскам трудно продвигаться относительно малозаселенной и открытой местностью.

Институт изучения войны прогнозирует, что российские войска столкнутся с местностью, которая будет намного благоприятнее для украинских защитников, чем ближе они продвинутся к E40 вокруг Славянска Бахмута. Это объясняется плотностью населения и застроенностью этих территорий. Поэтому нынешнее российское наступление на Донбассе, вероятнее всего, достигнет кульминации где-то вдоль E40 в ближайшие недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута, - ISW

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