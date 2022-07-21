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Аналітики ISW прогнозують кульмінацію російського наступу у Донецькій області

Аналітики ISW прогнозують кульмінацію російського наступу у Донецькій області

Київ • УНН

 • 132822 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що поточний наступ окупантів у Донецькій області може закінчитися захопленням Слов’янська чи Бахмута, передає УНН.

Деталі

ISW пише, що нинішній російський наступ може призвести до обмежених нових територіальних здобутків на Донбасі на північний схід від шосе E40, але, ймовірно, завершиться захопленням Слов’янська чи Бахмута.

Російські загарбники за останні кілька тижнів не досягли значних успіхів у напрямку Слов’янська чи вздовж Сіверсько-Бахмутського виступу та "продовжують знижувати свою наступальну потужність у локальних боях за невеликі та відносно неважливі населені пункти по всій Донецькій області".

Зазначається, що зараз російським військам важко просуватися відносно малозаселеною та відкритою місцевістю.

Інститут вивчення війни прогнозує, що російські війська зіштовхнуться з місцевістю, яка буде набагато сприятливішою для українських захисників, чим ближче вони просунуться до E40 навколо Слов’янська і Бахмута. Це пояснюється щільністю населення та забудованістю цих територій. Тому нинішній російський наступ на Донбасі, найімовірніше, досягне кульмінації десь уздовж E40 найближчими тижнями.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута, - ISW

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