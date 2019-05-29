Amnesty International меняет руководство из-за плохих условий труда в организации
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Пять из семи членов правления Amnesty International уйдут в отставку в связи с "токсичными" условиями труда в организации. Проверку инициировали в связи с суицидом двух сотрудников AI. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Правозащитная организация Amnesty International (AI) сменит высшее руководство в связи с докладом о "токсичных" условиях труда. Генеральный секретарь AI Куми Найду объявил об увольнении пяти из семи членов дирекции, заявил пресс-секретарь организации. Уволенные топ-менеджеры должны покинуть организацию до октября.
В Amnesty International поручили подготовить доклад об условиях труда в организации в связи с тем, что в прошедшем году два сотрудника AI в Париже и Женеве совершили суицид.
Независимые эксперты опубликовали в январе документ о проблемных местах в организационной культуре и управлении Amnesty International. Из результатов проверки следовало, что сотрудники часто жаловались на стресс и давление, а также описывали условия труда как "токсичные".
В свою очередь, британская газета The Times сообщила, что уволенным руководителям достались "щедрые компенсации", что привело к недовольству прочих сотрудников Amnesty International. На это пресс-секретарь организации заявил, что члены правления получили меньшие по объему компенсации, чем другие работники.
Напомним, Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House написали открытое письмо к Президенту Украины Владимира Зеленского, который сегодня принес присягу украинскому народу. Письмо от трех международных правозащитных организаций опубликован на сайте Amnesty International.