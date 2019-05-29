Amnesty International змінює керівництво через погані умови праці в організації

КИЇВ. 29 травня. УНН. П'ять з семи членів правління Amnesty International підуть у відставку в зв'язку з "токсичними" умовами праці в організації. Перевірку ініціювали в зв'язку з суїцидом двох співробітників AI. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.