Amnesty International змінює керівництво через погані умови праці в організації
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. П'ять з семи членів правління Amnesty International підуть у відставку в зв'язку з "токсичними" умовами праці в організації. Перевірку ініціювали в зв'язку з суїцидом двох співробітників AI. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Правозахисна організація Amnesty International (AI) змінить вище керівництво в зв'язку з доповіддю про "токсичні" умови праці. Генеральний секретар AI Кумі Найду оголосив про звільнення п'яти з семи членів дирекції, заявив прес-секретар організації. Звільнені топ-менеджери повинні покинути організацію до жовтня.
В Amnesty International доручили підготувати доповідь про умови праці в організації в зв'язку з тим, що в минулому році два співробітника AI в Парижі та Женеві вчинили суїцид.
Незалежні експерти опублікували в січні документ про проблемні місця в організаційній культурі і управлінні Amnesty International. З результатів перевірки слідує, що співробітники часто скаржилися на стрес і тиск, а також описували умови праці як "токсичні".
У свою чергу, британська газета The Times повідомила, що звільненим керівникам дісталися "щедрі компенсації", що призвело до невдоволення інших співробітників Amnesty International. На це прес-секретар організації заявив, що члени правління отримали менші за обсягом компенсації, ніж інші працівники.
Нагадаємо, Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House написали відкритий лист до Президента України Володимира Зеленського, який сьогодні склав присягу українському народу. Лист від трьох міжнародних правозахисних організацій опублікований на сайті Amnesty International.