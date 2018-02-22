Amnesty International: украинская власть усилила давление на журналистов и антикоррупционных активистов

"Украинская власть усилила давление на своих критиков и независимые общественные организации, в том числе на журналистов и антикоррупционных активистов. Между прочим, государственные органы открывали уголовные производства и принимали законы, призванные ограничить права на свободу слова и свободу объединений", - говорится в отчете.

В частности, отмечается, что в марте закон обязал антикоррупционных активистов, включая членов общественных организаций и журналистов, заполнять ежегодные декларации о прибыли. В июле Администрация Президента предложила на рассмотрение два законопроекта, которые предусматривали обременительную и болезненную публичную финансовую отчетность для общественных организаций, чей годовой бюджет превышает размер 300 так называемых "прожиточных минимумов".

А 11 октября следователи Нацполиции и Генпрокуратуры пришли с внеплановой налоговой проверкой в ​​офисы "Пациентов Украины" и "Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ)".

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко возмутилась через унизительный осмотр журналисток в Оболонском районном суде Киева, который устроили правоохранители, пытаясь выявить активисток Femen.



