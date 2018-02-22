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Amnesty International: українська влада посилила тиск на журналістів і антикорупційних активістів

Київ • УНН

 • 9805 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Українська влада посилила тиск на журналістів та антикорупційних активістів. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International за 2017 рік, передає УНН

"Українська влада посилила тиск на своїх критиків і незалежні громадські організації, у тому числі на журналістів й антикорупційних активістів. Поміж іншим, державні органи відкривали кримінальні провадження та приймали закони, покликані обмежити права на свободу слова та свободу об’єднань", - йдеться у звіті.

Зокрема, зазначається, що у березні закон зобов’язав антикорупційних активістів, включно з членами громадських організацій і журналістів, заповнювати щорічні декларації про прибуток. У липні Адміністрація Президента запропонувала на розгляд два законопроекти, які передбачали обтяжливу й дошкульну публічну фінансову звітність для громадських організацій, чий річний бюджет перевищує розмір 300 так званих “прожиткових мінімумів”.

А 11 жовтня слідчі Нацполіції та Генпрокуратури прийшли з позаплановою податковою перевіркою в офіси “Пацієнтів України” та “Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ).

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко обурилась через принизливий огляд журналісток в Оболонському районному суді Києва, який влаштували правоохоронці, намагаючись виявити активісток Femen.

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