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АМКУ о лицусловиях Минфина: лотерейный рынок хотят подарить одной компании

АМКУ о лицусловиях Минфина: лотерейный рынок хотят подарить одной компании

Киев  •  УНН

 • 7218 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Разработанный Министерством финансов проект лицензирования лотерей приведет к монополизации рынка со стороны одной частной компании. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В ведомстве пояснили, что проект отдает предпочтение только одному игроку рынка - частной компании. Остальные участники или лишены доступа к этому рынку, либо не хотят заниматься этой деятельностью. В частности, такая деятельность неприсуща государственным банкам, которые вписаны в проект Минфина как претнеденты на лицензию, рассказали в ведомстве.

"В Комитете есть информация о том, что такие банки или, имея лицензию, фактически осуществляли деятельность на рынке, или не рассматривали вопрос о возможности получения лицензии, или не соответствуют отдельным требованиям участников рынка. То есть вероятность выхода на рынок государственных банков низкая", - считают в АМКУ.

В общем, принятие "сырого" проекта может ухудшить инвестиционную привлекательность отечественного лотерейного рынка - считают в АМКУ и рекомендуют Правительству не принимать его в таком виде.

"Проектом лицензионных условий предусмотрены требования к операторам, которые учитывают опыт выпуска и проведения государственных лотерей на лотерейном рынке Украины не менее 10 лет. То есть на рынок не смогут выйти компании, не имеющие такого опыта выпуска и проведения лотерей или имеют его не на лотерейном рынке Украины, а занимаются такой деятельностью на территории других государств", - отметили в Комитете.

Напомним, проект Минфина по лицензированию лотерей также отклонили в Государственной регуляторной службе и Госказначействе.

Украинские Национальные Новости

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