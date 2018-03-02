АМКУ про ліцумови Мінфіну: лотерейний ринок хочуть подарувати одній компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Розроблений Міністерством фінансів проект ліцензування лотерей призведе до монополізації ринку з боку однієї приватної компанії. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі АМКУ.
У відомстві пояснили, що проект надає перевагу лише одному гравцеві ринку – приватній компанії. Решта учасників або позбавлені доступу до цього ринку, або не хочуть займатися цією діяльністю. Зокрема, така діяльність непритаманна державним банкам, які вписані у проект Мінфіну як претнеденти на ліцензію, розповіли у відомстві.
“У Комітеті наявна інформація про те, що такі банки або, маючи ліцензію, фактично не здійснювали діяльність на ринку, або не розглядали питання можливості отримання ліцензії, або не відповідають окремим вимогам щодо учасників ринку. Тобто ймовірність виходу на ринок державних банків є низькою", - вважають в АМКУ.
Загалом, ухвалення “сирого” проекту може погіршити інвестиційну привабливість вітчизняного лотерейного ринку, вважють в АМКУ та рекомендують уряду не схвалювати його в такому вигляді.
"Проектом Ліцензійних умов передбачені вимоги до операторів, які враховують досвід випуску та проведення державних лотерей на лотерейному ринку України не менше 10 років. Тобто на ринок не зможуть вийти компанії, що не мають такого досвіду випуску та проведення лотерей або мають його не на лотерейному ринку України, а займаються такою діяльністю на території інших держав", - наголосили в Комітеті.
Нагадаємо, проект Мінфіну з ліцензування лотерей також відхилили в Державній регуляторній службі та Держказначействі.