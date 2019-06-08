АМКУ подтвердил, что у них есть все для защиты конкуренции в новом энергорынке
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. На круглом столе USAID "Внедрение в Украине нового рынка электрической энергии. Вызовы и пути решения" обсуждали своевременный запуск рынка. АМКУ подтвердил, что у них есть все механизмы и полномочия для того, чтобы на рынке не было антиконкурентных злоупотреблений, передает УНН.
“Мы имеем все необходимые инструменты чтобы остановить нарушения конкурентного законодательства — как механизм рекомендаций, так и механизм штрафов. Мы понимаем какие потенциально компании могут быть ответчиками с точки зрения АМКУ. Мы приветствуем первый шаг по либерализации рынка”, — заявила Татьяна Кулешова, директор департамента АМКУ по исследованиям и расследования рынков ТЭК и ЖКХ.
По мнению представительницы антимонопольного ведомства, новый рынок электроэнергии имеет преимущества по сравнению с действующей моделью.
“В действующей модели рынка негатива значительно больше, нежели даже в частично открытом рынке электрической энергии” — подчеркнула она.
Как сообщалось, за скорейший запуск рынка электрической энергии выступил представитель USAID Крассимир Канев: “Тот, кто говорит, что рынок нужно отложить — глубоко ошибаются. Рынок нужно вводить как можно скорее”.
Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), должен быть введен 1 июля 2019 года, согласно Закону Украины “О рынке электрической энергии”. Введение рынка является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, согласно которой Украина получит в текущем году 2,5 млрд долл. кредита.
На заседании Кабинета министров Украины 5 июня были приняты постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии — “О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов” и “Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам”.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рынок должен быть запущен вовремя.
По оценкам экспертов сейчас ведется техническая дискуссия относительно окончательных условий и положений нового рынка, готовящихся Кабинетом министров.