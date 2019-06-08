АМКУ подтвердил, что у них есть все для защиты конкуренции в новом энергорынке

КИЕВ. 8 июня. УНН. На круглом столе USAID "Внедрение в Украине нового рынка электрической энергии. Вызовы и пути решения" обсуждали своевременный запуск рынка. АМКУ подтвердил, что у них есть все механизмы и полномочия для того, чтобы на рынке не было антиконкурентных злоупотреблений, передает УНН.