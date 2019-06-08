АМКУ підтвердив, що у них є все для захисту конкуренції у новому енергоринку

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КИЇВ. 8 червня. УНН. На круглому столі USAID "Впровадження в Україні нового ринку електричної енергії. Виклики та шляхи вирішення" обговорювали своєчасний запуск ринку. АМКУ підтвердив, що у них є всі механізми і повноваження для того, щоб на ринку не було антиконкурентних зловживань, передає УНН.

"Ми маємо всі необхідні інструменти, щоб зупинити порушення конкурентного законодавства - як механізм рекомендацій, так і механізм штрафів. Ми розуміємо які потенційно можуть бути відповідачами з точки зору АМКУ. Ми вітаємо перший крок щодо лібералізації ринку", - заявила Тетяна Кулешова, директор департаменту АМКУ з досліджень та розслідування ринків ПЕК і ЖКГ.

На думку представниці антимонопольного відомства, новий ринок електроенергії має переваги порівняно з чинною моделлю.

"У чинної моделі ринку негативу значно більше, ніж навіть у частково відкритому ринку електричної енергії", - наголосила вона.

Як повідомлялося, за якнайшвидший запуск ринку електричної енергії виступив представник USAID Крассимир Канів: "Той, хто говорить, що ринок потрібно відкласти - глибоко помиляються. Ринок потрібно вводити якомога швидше".

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який буде функціонувати у відповідності зі стандартами Європейського Союзу (ЄС), має бути введений 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". Введення ринку є умовою програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом, згідно з якою Україна отримає в поточному році 2,5 млрд дол. кредиту.

На засіданні Кабінету міністрів України 5 червня були прийняті постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" та "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ринок має бути запущено вчасно.

За оцінками експертів, зараз ведеться технічна дискусія щодо остаточних умов і положень нового ринку, що готуються Кабінетом міністрів.

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