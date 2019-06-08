АМКУ підтвердив, що у них є все для захисту конкуренції у новому енергоринку

КИЇВ. 8 червня. УНН. На круглому столі USAID "Впровадження в Україні нового ринку електричної енергії. Виклики та шляхи вирішення" обговорювали своєчасний запуск ринку. АМКУ підтвердив, що у них є всі механізми і повноваження для того, щоб на ринку не було антиконкурентних зловживань, передає УНН.