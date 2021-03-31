АМКУ оштрафовал компании группы Коломойского на почти 5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в размере 4,7 млрд грн на компании группы “Приват” Игоря Коломойского. Их обвинили в антиконкурентных действиях по установлению цен на бензин и дизельное топливо. Такое решение Комитет принял на заседании 30 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
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“Антимонопольный комитет Украины в рамках расследования дела № 143-26.13./153-16 признал действия ООО ПТФ “Авиас”, ООО “Торговый Дом „Авиас“, ООО „Пром Гарант Плюс“, ООО „Альянс Эволюшн“, ПАО „Укртатнафта“ и 169 операторов АЗС (в т. ч. ПАО „Укрнафта“) по установлению цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на время осуществления расследования было установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам “Авиас” (далее — проект “АВИАС”). В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций (далее — сеть “АВИАС”). Эти АЗС работают под разными брендами во всех регионах Украины. В общем их количество составляет почти 25% заправочных станций страны.
Комитет определил, что проект “АВИАС” является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценовой и торговой поведения участников.
Об этом свидетельствуют, в частности, следующие обстоятельства:
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- во всей сети реализовывался бензин и дизельное топливо марки Keropur®ENERGY (эксклюзивная марка ПАО “Укртатнафта”)
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- в сети мгновенно устанавливались одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона;
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- существовал “Центр”, в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в г. Днепр. В нем осуществляли детальное планирование и координацию действий сети.
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- обнаружено значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи и тому подобное;
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- установлено, что физические лица, занимавшие должности директора, учредителя, подписавшего, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта;
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- постоянно менялся состав юридических лиц — участников проекта (без изменений персонального состава). Это происходило из-за одних и тех же ликвидаторов и при схожих адресах последней регистрации (в г. Харькове).
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Также комитет установил, что операторы АЗС, в т. Ч. ПАО “Укрнафта”, закупали в ПАО “Укртатнафта” светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо.
Отмечается, что такое согласованное поведение участников проекта “АВИАС” нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке. Поэтому цены на светлые нефтепродукты в сети “Авиас” устанавливались в антиконкурентных условиях.
“Учитывая это Комитет принял за указанные нарушения наложить на вышеперечисленные субъекты хозяйствования штрафы в общем размере 4,7 млрд грн”, — информирует АМКУ.
Дополнение
Антимонопольный комитет Украины 30 марта продолжил рассмотрение дела, открытого еще в 2016 году, касательно возможного сговора операторов автозаправочных станций.
Дело по возможного сговора на рынке топлива АМКУ открыл еще в 2016 году.
Бывший глава АМКУ в 2018 году заявлял, что дело ответчики пытаются блокировать через суды.
Так, “Укрнафта” обратилась в суд с требованием обязать АМКУ уничтожить часть материалов антимонопольного расследования, проведенного в отношении консолидированной сети АЗС группы “Приват”, состоящий из 1625 станций.