АМКУ оштрафував компанії групи Коломойського на майже 5 млрд грн

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Антимонопольний комітет України наклав штраф у розмірі 4,7 млрд грн на компанії групи «Приват» Ігоря Коломойського. Їх звинуватили в антиконкурентних діях щодо встановлення цін на бензин та дизельне пальне. Таке рішення Комітет прийняв на засіданні 30 березня, передає УНН з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Цитата

“Антимонопольний комітет України в рамках розслідування справи № 143-26.13./153-16 визнав дії ТОВ ВТФ “Авіас”, ТОВ “Торговий Дім „Авіас“, ТОВ „Пром Гарант Плюс“, ТОВ „Альянс Еволюшн“, ПАТ „Укртатнафта“ та 169 операторів АЗС (у т. ч. ПАТ „Укрнафта“) щодо встановлення цін на світлі нафтопродукти антиконкурентними узгодженими діями”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на час здійснення розслідування було встановлено, що у сфері роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами в Україні діє система безготівкових розрахунків скретч-картками та паливними картками “АВІАС” (далі — проект “АВІАС”). У цьому проекті беруть участь близько 1625 автозаправних станцій (далі — мережа “АВІАС”). Ці АЗС працюють під різними брендами у всіх регіонах України. Загалом їхня кількість становить майже 25% заправних станцій країни.

Комітет визначив, що проект “АВІАС” є організованим, координованим та функціонує з метою погодження цінової і торговельної поведінки учасників.

Про це свідчать, зокрема, наступні обставини:

  • у всій мережі реалізувалися бензин та дизельне пальне марки Keropur® ENERGY (ексклюзивна марка ПАТ “Укртатнафта”);
  • у мережі одномоментно встановлювалися однакові ціни, незалежно від бренду АЗС та регіону;
  • існував “Центр”, до якого входили кілька суб’єктів господарювання, розташованих за однією адресою у м. Дніпро. У ньому здійснювали детальне планування та координацію дій мережі.
  • виявлено значну кількість типових, здебільшого однакових договорів купівлі-продажу нафтопродуктів та майна, оренди АЗС, матеріальної допомоги тощо;
  • встановлено, що фізичні особи, які займали посади директора, засновника, підписанта, бухгалтера, менеджера тощо, часто змінювали одна одну і працювали одночасно у кількох товариствах-учасниках проекту;
  • постійно змінювався склад юридичних осіб — учасників проекту (без змін персонального складу). Це відбувалося через одних і тих самих ліквідаторів та за схожих адрес останньої реєстрації (у м. Харкові).

Також комітет встановив, що оператори АЗС, у т. ч. ПАТ “Укрнафта”, закуповували у ПАТ “Укртатнафта” світлі нафтопродукти за цінами вищими, ніж аналогічне імпортне пальне.

Зазначається, що така погоджена поведінка учасників проекту “АВІАС” порушує конкуренцію між операторами АЗС на ринку. Відтак ціни на світлі нафтопродукти в мережі “АВІАС” встановлювалися в антиконкурентних умовах.

“З огляду на це Комітет ухвалив за вказані порушення накласти на вищеперераховані суб’єкти господарювання штрафи у загальному розмірі 4,7 млрд грн”, — інформує АМКУ.

Доповнення

Антимонопольного комітету України 30 березня продовжив розгляд справи, яка була відкрита ще у 2016 році, щодо можливої змови операторів автозаправних станцій.

Справа щодо можливої змови на ринку палива АМКУ відкрив ще у 2016 році.

Колишній голова АМКУ у 2018 році заявляв, що справу відповідачі намагаються блокувати через суди.

Так, “Укрнафта” звернулася до суду з вимогою зобов’язати АМКУ знищити частину матеріалів антимонопольного розслідування, проведеного стосовно консолідованої мережі АЗС групи “Приват”, що складається з 1625 станцій.

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