Антимонопольний комітет продовжить 30 березня розгляд справи про можливу змову операторів АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Антимонопольного комітету України 30 березня продовжить розгляд справи, яка була відкрита ще у 2016 році, щодо можливої змови операторів автозаправних станцій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу АМКУ.
Цитата:
"До уваги відповідачів у справі № 143-26.13/153-16 за ознаками вчинення ТОВ ВТФ "Авіас", ТОВ "ТД «Авіас", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Альянс Еволюшн", ПАТ "Укртатнафта" та 169 операторів АЗС (враховуючи ПАТ "Укрнафта", ДП "Фірма "Укртатнафтасервіс") порушення законодавства про захист економічної конкуренції інформація про розгляд справи на засіданні Антимонопольного комітету України. 30 березня 2021 року відбудеться засідання Комітету, на якому буде продовжено розгляд матеріалів справи № 143-26.13/153-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції вищезгаданих компаній та накладення штрафу", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Справа щодо можливої змови на ринку палива АМКУ відкрив ще у 2016 році.
Колишній голова АМКУ у 2018 році заявляв, що справу відповідачі намагаються блокувати через суди.
Так, "Укрнафта" звернулася до суду з вимогою зобов'язати АМКУ знищити частину матеріалів антимонопольного розслідування, проведеного стосовно консолідованої мережі АЗС групи "Приват", що складається з 1625 станцій.
Нагадаємо, українські ринки пального на сьогодні є недостатньо насиченими нафтопродуктами вітчизняної переробки.