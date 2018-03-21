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АМКУ не смог доказать в суде картельный сговор супермаркетов

АМКУ не смог доказать в суде картельный сговор супермаркетов

Киев  •  УНН

 • 12980 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Обвиненные в картельном сговоре супермаркеты выиграли суд против Антимонопольного комитета Украины, сообщает УНН со ссылкой на соответствующее решение Киевского апелляционного хозяйственного суда.

Судебный процесс длился с 2015 года, а под подозрением АМКУ было более 10 супермаркетов, оштрафованных якобы за неконкурентные действия. Один из них решением АМКУ был оштрафован на 8 млн грн.

Однако в суде картельный сговор не подтвердился. Там указали, что для такого определения необходимы три условия:

— факт совершения согласованных действий;

— последствия в виде отрицательного влияния или возможного влияния на экономическую конкуренцию (в виде недопущения, устранения или ограничения конкуренции);

— причинно-следственная связь между совершенными действиями и негативными последствиями.

“Отсутствие хотя бы одного элемента является доказательством отсутствия в действиях соответствующих лиц признаков антиконкурентных согласованных действий”, — отметили в суде.

Помимо отсутствия таких элементов, АМКУ не смог доказать, что схожесть ценовой политики различных супермаркетов не может объясняться другими, в том числе внешними факторами, которые одинаково влияют на торговые сети.

“Ответчиком (АМКУ — ред.) не было проведено надлежащего экономического анализа соответствующего рынка, который был бы достаточным для установления отсутствия других причин подобного поведения торговых сетей- ответчиков. В свою очередь, похожее поведение торговых сетей-ответчиков не может беспрекословно свидетельствовать об антиконкурентном поведении”, — пояснили в суде.

Схожего мнения и судебные эксперты.

“Как следует из заключения эксперта по результатам проведения судебно-экономической экспертизы, экспертом по имеющимся в материалах дела доказательствами, было подтверждено, что расчеты в Решении АМК №182-р от 29.04.2015 являются теоретическими, построенные на предположениях относительно формирования цены товара и не подтверждены соответствующими первичными и расчетными документами. Выводы Антимонопольного комитета Украины основываются на несогласованности и вероятных предположениях”, — сообщается в судебных материалах.

Напомним, в январе АМКУ сообщил о возможном картельном сговоре на рынке птицы. Однако профильная Ассоциация обвинения опровергла, указав на их необоснованность и поверхностность.

Эксперты тем временем заявили, что прежде чем анализировать цены на продукты питания, АМКУ должен подтвердить или опровергнуть картельный сговор на рынке топлива. Поскольку это один из главных элементов себестоимости производства.

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