АМКУ не зміг довести в суді картельну змову супермаркетів

Судовий процес тривав з 2015 року, а під підозрою АМКУ було більше 10 супермаркетів, оштрафованих нібито за неконкурентні дії. Один з них рішенням АМКУ був оштрафований на 8 млн грн.

Однак в суді картельна змова не підтвердилася. Там зазначили, що для такого визначення необхідні три умови:

- факт скоєння узгоджених дій;

- наслідки у вигляді негативного впливу або можливого впливу на економічну конкуренцію (у вигляді недопущення, усунення чи обмеження конкуренції);

- причинно-наслідковий зв'язок між скоєними діями і негативними наслідками.

"Відсутність хоча б одного елемента є доказом відсутності в діях відповідних осіб ознак антиконкурентних узгоджених дій", - відзначили в суді.

Крім відсутності таких елементів, АМКУ не зміг довести, що схожість цінової політики різних супермаркетів не може пояснюватися іншими, зокрема зовнішніми факторами, які однаково впливають на торговельні мережі.

"Відповідачем (АМКУ - ред.) не було проведено належного економічного аналізу відповідного ринку, який був би достатнім для встановлення відсутності інших причин подібної поведінки торгових мереж-відповідачів. У свою чергу, схожа поведінка торгових мереж-відповідачів не може беззаперечно свідчити про антиконкурентну поведінку", - пояснили в суді.

Схожої думки і судові експерти.

"Як випливає з висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи, експертом з наявних в матеріалах справи доказами, було підтверджено, що розрахунки в Рішенні АМК №182-р від 29.04.2015 є теоретичними, побудовані на припущеннях щодо формування ціни товару і не підтверджені відповідними первинними і розрахунковими документами. Висновки Антимонопольного комітету України ґрунтуються на неузгодженості і ймовірних припущеннях", - повідомляється в судових матеріалах.

Нагадаємо, в січні АМКУ повідомив про можливу картельну змові на ринку птиці. Однак профільна Асоціація звинувачення спростувала, вказавши на їх необгрунтованість та поверховість.

Експерти тим часом заявили, що перш ніж аналізувати ціни на продукти харчування, АМКУ повинен підтвердити або спростувати картельну змову на ринку палива. Оскільки це один з головних елементів собівартості виробництва.