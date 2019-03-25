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"Аммиачное дело" против брата главы Конституционного суда на контроле в ГПУ

Киев • УНН

 • 8236 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Следователи Генеральной прокуратуры Украины осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту доведения до банкротства, растраты и присвоения государственных средств, вероятно, совершенных должностными лицами ГП "Укрхимтрансаммиак". Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

"Аммиачное дело" против брата главы Конституционного суда на контроле в ГПУ

Речь идет об уголовном производстве №42017000000002424, открытом 27 июля 2017 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст.219 (доведение до банкротства - ред.) и ч.5 ст.191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах - ред.) УК Украины.

"В настоящее время в уголовном производстве принимаются исчерпывающие меры для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного преступления", - сообщили в Генпрокуратуре, добавив, что ход досудебного расследования в уголовном производстве контролируется.

Отметим, что согласно постановлению Печерского районного суда Киева от 5 декабря 2017 года, в указанном уголовном производстве кроме ГП "Укрхимтрансаммиак" фигурирует ООО "Украинская морская транспортная компания".

Досудебным следствием было установлено, что государственным предприятием и ООО "Украинская морская транспортная компания" заключен договор о предоставлении вспомогательных услуг, за которые обществу перечислили около 10 млн гривен в 2016 году.

Но поскольку указанные услуги фактически предоставлял ПАО "Одесский припортовый завод", вышеуказанные около 10 млн гривен незаконно выводились из обращения ГП на счета ООО "УМТК", а затем распределялись между аффилированными к государственному предприятию лицами.

Соучредителем УМТК является брат главы Конституционного суда Станислава Шевчука - Рулав Одд.

В то же время, в ГПУ, ссылаясь на конфиденциальность, не уточнили, было ли предъявлено подозрение Одду в рамках расследования дела.

Напомним, глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук проживает вместе с Рулавом Одд (Денисом Шевчуком), о чем сообщил в своей декларации.

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