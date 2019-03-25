"Аміачна справа" проти брата глави Конституційного суду на контролі в ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Слідчі Генеральної прокуратури України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом доведення до банкрутства, розтрати та привласнення державних коштів, ймовірно, вчинених службовими особами ДП "Укрхімтрансаміак". Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження №42017000000002424, відкрите 27 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.219 (доведення до банкрутства - ред.) та ч.5 ст.191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах - ред.) КК України.
"На теперішній час у кримінальному провадженні вживаються вичерпні заходи для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення", - повідомили у Генпрокуратурі, додавши, що хід досудового розслідування у кримінальному провадженні контролюється.
Зазначимо, що згідно з ухвалою Печерського районного суду Києва від 5 грудня 2017 року, у вказаному кримінальному провадженні окрім ДП "Укрхімтрансаміак" фігурує ТОВ "Українська морська транспортна компанія".
Досудовим слідством було встановлено, що між державним підприємством та ТОВ "Українська морська транспортна компанія" укладений договір про надання допоміжних послуг, за які товариству перерахували близько 10 мільйонів гривень у 2016 році.
Але оскільки вказані послуги фактично надавав ПАТ "Одеський припортовий завод", вищезазначені близько 10 мільйонів гривень незаконно виводилися із обігу ДП на рахунки ТОВ "УМТК", а потім розподілялися між афілійованими до державного підприємства особами.
Співзасновником УМТК є брат голови Конституційного суду Станіслава Шевчука - Рулав Одд.
Водночас, у ГПУ, посилаючись на конфіденційність, не уточнили, чи було пред'явлено підозру Одду в рамках розслідування справи.
Нагадаємо, голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук проживає разом з Рулавом Одд (Денисом Шевчуком), про що повідомив у своїй декларації.