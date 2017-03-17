Американца приговорили к полгода тюрьмы за угрозы Б.Обаме

На момент вынесения решения 31-летний Э.О'Киф уже около полугода находился в заключении, поэтому был освобожден в зале суда.

Инцидент, за который О'Киф попал в тюрьму, произошел в мае 2015 года. О'Киф связался с ФБР через "горячую линию" в интернете, по которой бюро принимало от анонимов информацию о планируемых преступлениях.

"Я планирую убить президента Барака Обаму. У меня есть очень продуманный план. Пусть меня посетят секретные службы. Мне не помешала бы компания", - написал О'Киф, подписав свое сообщение номером социального страхования, что и позволило ФБР вскоре его найти .

Через два дня к дому, где жил О'Киф, пришли сотрудники ФБР. Во время обыска у него дома нашли более ста единиц холодного оружия, включая мечи, топоры и копья.

В декабре прошлого года О'Киф признал вину и начал отбывать заключение в ожидании приговора.