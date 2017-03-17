Американця засудили до півроку в'язниці за погрози Б.Обамі

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Суд в американському штаті Массачусетс засудив до шести місяців ув'язнення жителя міста Менсфілд Ендрю О'Кіфа, який розмістив на сайті ФБР погрозу вбити президента США Барака Обаму, передає УНН з посиланням на BBC.

На момент винесення рішення 31-річний М.О'Кіф вже близько півроку перебував в ув'язненні, тому був звільнений в залі суду.

Інцидент, через який М.О'Кіф потрапив у в'язницю, стався в травні 2015 року. М.О'Кіф зв'язався з ФБР через "гарячу лінію" в інтернеті, по якій бюро приймало від анонімів інформацію про заплановані злочини.

"Я планую вбити президента Барака Обаму. У мене є дуже продуманий план. Нехай мене відвідають секретні служби. Мені не завадила б компанія", - написав М.О'Кіф, підписавши своє повідомлення номером соціального страхування, що і дозволило ФБР невдовзі його знайти.

Через два дні до дому, де жив М.О'Кіф, прийшли співробітники ФБР. Під час обшуку у нього вдома знайшли більше ста одиниць холодної зброї, включаючи мечі, сокири і списи.

У грудні минулого року М.О'Кіф визнав провину і почав відбувати ув'язнення в очікуванні вироку.

Нагадаємо, через погрози Д.Трампу в соцмережах заарештували жителя Флориди.

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