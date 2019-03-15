Американцев призвали избегать марш националистических групп в центре Киева

"В субботу, 16 марта, украинская националистическая группа планирует провести демонстрацию на площади "Майдан независимости". Эта группа была связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией. Большие скопления людей ожидаются в этом районе", - говорится в сообщении.



В Посольстве советуют в этот день избегать толп и демонстраций, а так же большого скопления полиции.



Как сообщал УНН, организация "С14" и партия "Национальный корпус" названы Государственным департаментом США группами ненависти, которые нападают на активистов и распространяют межнациональную рознь.