Американцев призвали избегать марш националистических групп в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Посольство США в Киеве опубликовало предупреждение о демонстрациях националистических групп в столице Украины, запланированных на субботу, 16 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте посольстве, передаёт УНН.
"В субботу, 16 марта, украинская националистическая группа планирует провести демонстрацию на площади "Майдан независимости". Эта группа была связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией. Большие скопления людей ожидаются в этом районе", - говорится в сообщении.
В Посольстве советуют в этот день избегать толп и демонстраций, а так же большого скопления полиции.
Как сообщал УНН, организация "С14" и партия "Национальный корпус" названы Государственным департаментом США группами ненависти, которые нападают на активистов и распространяют межнациональную рознь.