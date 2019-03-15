Американців закликали уникати марш націоналістичних груп в центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Посольство США в Києві опублікувало попередження про демонстрації націоналістичних груп в столиці України, заплановані на суботу, 16 березня. Про це йдеться в повідомленні на сайті посольстві, передає УНН.
"У суботу, 16 березня, українська націоналістична група планує провести демонстрацію на площі "Майдан незалежності". Ця група була пов'язана з насильством і громадськими заворушеннями, включаючи зіткнення з поліцією. Великі скупчення людей очікуються в цьому районі", - йдеться в повідомленні.
У Посольстві радять в цей день уникати натовпів і демонстрацій, а так само великого скупчення поліції.
Як повідомляв УНН, організація "С14" і партія "Національний корпус" названі Державним департаментом США групами ненависті, які нападають на активістів і поширюють міжнаціональну ворожнечу.