Американцы протестуют против планов Д.Трампа по миграции в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Несколько тысяч человек приняли в субботу участие в демонстрациях протеста против планов избранного президента США Дональда Трампа в области усиления контроля над нелегальной миграцией. Манифестации и шествия прошли в Лос-Анджелесе и Сан-Хосе (штат Калифорния), в Чикаго (штат Иллинойс), Вашингтоне, других городах и посвящены в том числе к отмечаемому 16 января Дня Мартина Лютера Кинга, перпедае УНН со ссылкой на Associated Press .
Согласно его информации, более тысячи человек протестовали против внутренней политики Д.Трампа в здании профсоюза преподавателей Чикаго. Несколько сотен активистов с транспарантами с лозунгами "Да, мы можем!" организовали шествия по центральной площади около мексиканской - Американского центра культуры в Лос-Анджелесе.
"Мы ставим администрацию Трампа в известность о том, что мы не собираемся сидеть сложа руки и равнодушно смотреть на то, как он уничтожает наше сообщество", - заявил AP представитель Коалиции за гуманное отношение к правам иммигрантов в Лос-Анджелесе Хорхе Мария Кабрера.
Шествие десятков человек под такими же лозунгами растянулось на целый квартал в столице страны. Как сообщила ранее газета WSJ, всего на субботу были запланированы демонстрации в примерно 50 американских городах, их участниками стали главным образом выходцы из Мексики, правозащитные и религиозные организации на местах.
20 января к ним присоединятся мэр Нью-Йорка Де Блазио, выдающийся проповедник Альфред Шарптон, режиссер Майкл Мур, актер Марк Руффало и другие знаменитости.
Во время предвыборной кампании Д.Трамп заявлял о намерении депортировать иностранцев, которые попали в Соединенные Штаты незаконным путем и причастны к совершению правонарушений на территории страны. Впоследствии республиканец уточнил, что не допустит миграции из стран - источников терроризма ", не называя при этом конкретных государств.