Американці протестують проти планів Д.Трампа стосовно міграції в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Кілька тисяч людей взяли в суботу участь у демонстраціях протесту проти планів обраного президента США Дональда Трампа в області посилення контролю над нелегальною міграцією. Маніфестації та ходи пройшли в Лос-Анджелесі і Сан-Хосе (штат Каліфорнія), в Чикаго (штат Іллінойс), Вашингтоні, інших містах і були приурочені в тому числі до відзначається 16 січня Дня Мартіна Лютера Кінга, перпедає УНН з посиланням на Associated Press.
Згідно з його інформацією, більше тисячі людей протестували проти внутрішньої політики Д.Трампа в будівлі профспілки викладачів Чикаго. Кілька сотень активістів з транспарантами з гаслами “Так, ми можемо!” організували ходи по центральній площі близько Мексикансько — Американського центру культури в Лос-Анджелесі.
“Ми ставимо адміністрацію Трампа до відома про те, що ми не збираємося сидіти склавши руки і байдуже дивитися на те, як він знищує наше співтовариство”, — заявив AP представник Коаліції за гуманне ставлення до прав іммігрантів в Лос-Анджелесі Хорхе Марія Кабрера.
Хода десятків людей під такими ж гаслами розтягнувся на цілий квартал в столиці країни. Як повідомила раніше газета WSJ, всього на суботу були заплановані демонстрації в приблизно 50 американських містах, їх учасниками стали головним чином вихідці з Мексики, правозахисні та релігійні організації на місцях.
Напередодні 20 січня до них приєднаються мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, видатний проповідник Альфред Шарптон, режисер Майкл Мур, актор Марк Руффало та інші знаменитості.
Під час передвиборної кампанії Д.Трамп заявляв про намір депортувати іноземців, які потрапили в Сполучені Штати незаконним шляхом і причетних до скоєння правопорушень на території країни. Згодом республіканець уточнив, що не допустить міграції з країн — джерел тероризму", не називаючи при цьому конкретних держав.