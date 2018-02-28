Американское оружие получим через несколько недель - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Первую поставку американского оборонного вооружения Украина получит через несколько недель. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"У нас безусловно есть большой прогресс в переговорах с нашими американскими партнерами", - отметил Президент, отвечая на вопрос об условиях поставок американского летального оружия.
По его словам, эта тема обсуждалась и во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Тогда президенты, по словам Порошенко, провели очень длинный и плодотворный разговор, и позже в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, а также во время переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсон, с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.
"У нас очень много позитивных новостей по этому поводу. К сожалению, я не могу сообщить вам более подробно о переговорах, но первая поставка этого вооружения должна состояться уже через несколько недель", - отметил он.
По его словам, речь идет о о целом ряде поставок, начиная с антиснайперских комплексов, потому что много украинских бойцов были убиты российскими снайперами. Получение таких комплексов значительно поможет снизить количество погибших, а также повысить их безопасность. Также речь идет о средствах электронной борьбы, противовоздушной обороны и тому подобное.
Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что ВСУ следует укрепить так, чтобы они смогли освободить оккупированные территории.