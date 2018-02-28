Американську зброю отримаємо через кілька тижнів - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Першу поставку американського оборонного озброєння Україна отримає через кілька тижнів. Про це Президент України Петро Порошенко сказав під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
“У нас безумовно є великий прогрес у переговорах з нашими американськими партнерами”, — зазначив Президент, відповідаючи на питання щодо умов поставок американського летального озброєння.
За його словами, ця тема обговорювалась і під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
Тоді президенти, за словами Порошенка, мали дуже довгу і плідну розмову, і пізніше в Нью-Йорку у вересні минулого року, а також під час переговорів з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, з міністром оборони США джеймсом Меттісом.
“У нас дуже багато позитивних новин стосовно цього. На жаль, я не можу повідомити вам більш детально про переговори, але перша поставка цього озброєння має відбутись вже через кілька тижнів”, — зазначив він.
За його словами, мова йде про про цілу низку поставок, починаючи з антиснайперських комплексів, тому що багато українських бійців було вбито російськими снайперами. Отримання таких комплексів значно допоможе знизити кількість загиблих, а також підвищити їхню безпеку. Також йдеться про про засоби елекроннлої боротьби, протиповітряно оборони тощо.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що ЗСУ слід укріпити настільки, щоб вони змогли звільнити окуповані території.