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Американську зброю отримаємо через кілька тижнів - Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Першу поставку американського оборонного озброєння Україна отримає через кілька тижнів. Про це Президент України Петро Порошенко сказав під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

“У нас безумовно є великий прогрес у переговорах з нашими американськими партнерами”, — зазначив Президент, відповідаючи на питання щодо умов поставок американського летального озброєння.

За його словами, ця тема обговорювалась і під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Тоді президенти, за словами Порошенка, мали дуже довгу і плідну розмову, і пізніше в Нью-Йорку у вересні минулого року, а також під час переговорів з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, з міністром оборони США джеймсом Меттісом.

“У нас дуже багато позитивних новин стосовно цього. На жаль, я не можу повідомити вам більш детально про переговори, але перша поставка цього озброєння має відбутись вже через кілька тижнів”, — зазначив він.

За його словами, мова йде про про цілу низку поставок, починаючи з антиснайперських комплексів, тому що багато українських бійців було вбито російськими снайперами. Отримання таких комплексів значно допоможе знизити кількість загиблих, а також підвищити їхню безпеку. Також йдеться про про засоби елекроннлої боротьби, протиповітряно оборони тощо.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що ЗСУ слід укріпити настільки, щоб вони змогли звільнити окуповані території.

Українські Національні Новини

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