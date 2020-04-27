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Американского баскетболиста арестовали по обвинению в убийстве

Американского баскетболиста арестовали по обвинению в убийстве

Киев  •  УНН

 • 13044 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Защитник команды "Тайлен Грин Вейв" с американской студенческой лиги NCAA Тешон Хайтауэр был арестован по обвинению в убийстве, передает УНН со ссылкой на ESPN.

Хайтауэра обвиняют в убийстве 24-летнего Деван Энтони Лонга с отягчающими обстоятельствами. Преступление произошло в начале апреля в штате Джорджия. К нему причастны восемь человек, среди которых баскетболист с братом. Один из восьми лиц, причастных к преступлению остается на свободе.

Клуб перспективного игрока сразу разорвал с ним соглашение. В текущем сезоне Хайтауэр был лучшим бомбардиром в команде. Он набирал 15,9 очка и 4,6 подбора в среднем за матч.

Примечательно, что баскетболист планировал принять участие в ближайшем драфте НБА.

Украинские Национальные Новости

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