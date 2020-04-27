Американського баскетболіста заарештували за звинувачення у вбивстві

Хайтауера звинувачують у вбивстві 24-річного Деванте Ентоні Лонга з обтяжуючими обставинами. Злочин стався на початку квітня в штаті Джорджія. До нього причетні вісім осіб, серед яких баскетболіст з братом. Один із восьми осіб причетних до злочину залишається на волі.

Клуб перспективного гравця одразу розірвав з ним угоду. Поточного сезону Хайтауер був найкращим бомбардиром у команді. Він набирав 15,9 очка та 4,6 підбирання в середньому за матч.

Примітно, що баскетболіст планував взяти участь у найближчому драфті НБА.