Американського баскетболіста заарештували за звинувачення у вбивстві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Оборонець команди "Тайлен Грін Вейв" з американської студентської ліги NCAA Тешон Хайтауер був заарештований у звинуваченні за вбивство, інформує УНН з посиланням на ESPN.
Хайтауера звинувачують у вбивстві 24-річного Деванте Ентоні Лонга з обтяжуючими обставинами. Злочин стався на початку квітня в штаті Джорджія. До нього причетні вісім осіб, серед яких баскетболіст з братом. Один із восьми осіб причетних до злочину залишається на волі.
Клуб перспективного гравця одразу розірвав з ним угоду. Поточного сезону Хайтауер був найкращим бомбардиром у команді. Він набирав 15,9 очка та 4,6 підбирання в середньому за матч.
Примітно, що баскетболіст планував взяти участь у найближчому драфті НБА.