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Американского актера Арми Хаммера обвинили в изнасиловании

Американского актера Арми Хаммера обвинили в изнасиловании

Киев  •  УНН

 • 32784 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Известный голливудский актер Арми Хаммер обвинен в изнасиловании. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Как сообщается, это произошло на пресс-конференции, которую провела адвокат Глория Оллред и потерпевшая жертва на имя Эффи. Она утверждает, что актер “жестоко насиловал ее в течение четырех часов”.

“Я пыталась убежать, но он не позволял. Я думала, что он собирается убить меня. Потом он ушел, не заботясь о моем состоянии. Я была в полном шоке и не могла поверить, что кто-то, кого я любила, сделал это со мной. Я так старалась оправдать его поступки, даже отвечала ему так, что это не отражало моих истинных чувств”, — пожаловалась она.

Женщина, которой сейчас 24 года, заявила, что познакомилась с Хаммером с помощью Facebook в 2016 году, когда ей было всего 20 лет, и у нее был роман с женатым актером между 2016 и 2020 годами.

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Адвокат Хаммера обжаловал претензии заявительницы, которую он идентифицировал как Эффи Ангелову: “С самого начала мистер Хаммер утверждал, что все его отношения с мисс Ангеловой и с любым другим его сексуальным партнером, если на то пошло, были полностью согласованы и обсуждены заранее”.

По словам адвоката, “переписка Эфри с мистером Хаммером подрывает и опровергает ее возмутительные обвинения. Совсем недавно 18 июля 2020 года, госпожа Ангелова отправила сообщение провоцирующего характера, рассказывая мистеру Хаммеру, что она хочет, чтобы он сделал с ней”. В частности, в нем говорилось о желании женщины стать “собственностью” и “подвергнуться сексуальному насилию”.

Справка

Арми Хаммер наиболее известен ролями в фильмах “Социальная сеть” Дэвида Финчера, “Агенты А.Н.К.Л.” Гая Ричи, а также в фильме “Назови меня своим именем” Луки Гуаданьино.

В 2010 году актер женился на актрисе и журналистке Элизабет Чамберс. У супругов есть дочь — Харпер Грейс Хаммер и сын — Форд Дуглас Арманд Хаммер. 10 июля 2020 года Арми объявил о расставании с Чамберс.

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