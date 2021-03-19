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Американського актора Армі Хаммера звинуватили в зґвалтуванні

Американського актора Армі Хаммера звинуватили в зґвалтуванні

Київ • УНН

 • 32791 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Відомий голлівудський актор Армі Хаммер звинувачений в зґвалтуванні. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Як повідоляється, це сталося на прес-конференції, яку провела адвокат Глорія Олред і потерпіла жірка на ім’я Еффі. Вона стверджує, що актор “жорстоко ґвалтував її протягом чотирьох годин”.

“Я намагалася втекти, але він не дозволяв. Я думала, що він збирається вбити мене. Потім він пішов, не піклуючись про мій стан. Я була в повному шоці і не могла повірити, що хтось, кого я любила, зробив це зі мною. Я так старалася виправдати його вчинки, що навіть відповідала йому так, що це не відображало моїх справжніх почуттів”, — поскаржилася вона.

Жінка, якій зараз 24 роки, заявила, що познайомилася з Хаммером за допомогою Facebook в 2016 році, коли їй було всього 20 років, і у неї був роман з одруженим актором між 2016 і 2020 роками.

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Адвокат Хаммера оскаржив претензії заявниці, яку він ідентифікував як Еффі Ангелову: “З самого початку містер Хаммер стверджував, що всі його відносини з міс Ангеловою та з будь-яким іншим його сексуальним партнером, якщо на те пішло, були повністю узгоджені і обговорені заздалегідь”.

За словами адвоката, “листування Еффрі з містером Хаммером підриває і спростовує її обурливі звинувачення. Зовсім недавно 18 липня 2020 року, пані Ангелова відправила повідомлення провокуючого характеру, розповідаючи містеру Хаммеру, що вона хоче, щоб він зробив з неї”. Зокрема, в ньому говорилося про бажання жінки стати “власністю” і “піддатися сексуальному насильству”.

Довідково

Армі Хаммер найбільш відомий ролями у фільмах “Соціальна мережа” Девіда Фінчера, “Агенти А.Н.К.Л.” Гая Річі, а також у фільмі “Назви мене своїм ім’ям” Луки Гуаданьїно.

У 2010 році актор одружився на актрисі і журналістці Елізабет Чамберс. У подружжя є донька — Харпер Грейс Хаммер і син — Форд Дуглас Арманд Хаммер. 10 липня 2020 року Армі оголосив про розставання з Чамберс.

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