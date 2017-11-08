Американский судья предлагал смягчить приговор за оральный секс

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 33290 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 102166 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 90987 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101448 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101370 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 80162 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102255 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101518 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Американский судья предлагал смягчить приговор за оральный секс

Американский судья предлагал смягчить приговор за оральный секс

Киев  •  УНН

 • 19999 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Судья окружного округа Клэр 55-летний Рональд Дюбберт обвиняется в предложении сексуального акта, преступных сексуальных надругательствах и запугивании. Об этом сообщает Kmov.com, передает УНН

Долбберт обвиняется в том, что он предлагает сократить юридический сбор на 100 долларов, если жертва вступит с ним в оральный секс.

Прокуроры также утверждают, что Дэйбберт коснулся пениса жертвы через нижнее белье и пытался запугать жертву, чтобы тот не сообщил о случившемся.

В свою очередь адвокат судьи Даниэль Фульц отказался комментировать обвинения в адрес его клиента.

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“Я надеюсь, что у вас будет очень хороший день, но, конечно, я не могу ничего комментировать”, — сказал сам Дэйбберт, когда он дошел до здания суда. В судебных документах указано, что он не находится под стражей.

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