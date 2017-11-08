Американский судья предлагал смягчить приговор за оральный секс

Долбберт обвиняется в том, что он предлагает сократить юридический сбор на 100 долларов, если жертва вступит с ним в оральный секс.

Прокуроры также утверждают, что Дэйбберт коснулся пениса жертвы через нижнее белье и пытался запугать жертву, чтобы тот не сообщил о случившемся.

В свою очередь адвокат судьи Даниэль Фульц отказался комментировать обвинения в адрес его клиента.

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“Я надеюсь, что у вас будет очень хороший день, но, конечно, я не могу ничего комментировать”, — сказал сам Дэйбберт, когда он дошел до здания суда. В судебных документах указано, что он не находится под стражей.