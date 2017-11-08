Американський суддя пропонував пом'якшити вирок за оральний секс

Долбберт звинувачується в тому, що він пропонував скоротити юридичний збір на 100 доларів, якщо жертва вступить з ним в оральний секс.

Прокурори також стверджують, що Дейбберт торкнувся пеніса жертви через нижню білизну і намагався залякати жертву, щоб той не повідомив про те, що трапилося.

У свою чергу адвокат судді Даніель Фульц відмовився коментувати звинувачення на адресу його клієнта.

"Я сподіваюся, що у вас буде дуже хороший день, але, звичайно, я не можу нічого коментувати", - сказав сам Дейбберт, коли дійшов до будівлі суду. У судових документах зазначено, що він не перебуває під вартою.