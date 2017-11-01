Американский студент выиграл в лотерею 1,4 млн долл
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Студент Коннектикутского университета (штат Коннектикут, США, - ред.) выиграл 1,4 млн долл в лотерею. Об этом сообщает Central Jersey, передает УНН.
Cчастливчик приобрел лотерейный билет во время обеденного перерыва.
Сообщается, что победитель лотереи планирует потратить часть своего выигрыша на оплату учебы в колледже, на покупку нового автомобиля и подарков для родных.
Напомним, в октябре текущего года игрок со Львова сорвал 5 500 000 грн в лотерее “Мегалот”. Это уже четвёртый крупный выигрыш этой лотереи за год. О том, как провел два дня из жизни миллионеров один из победителей, смотрите в сюжете.
Справка. “Два дня из жизни миллионера” — это VIP программа оператора гослотерей “М.С.Л.”, которая бесплатно предоставляется победителям крупных выигрышей ( от 1 млн грн).