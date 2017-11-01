Американський студент виграв у лотерею 1,4 млн долл
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Студент Коннектикутського університету (штат Коннектикут, США, - ред.) виграв 1,4 млн дол в лотерею. Про це повідомляє Central Jersey, передає УНН.
Cчастливчик придбав лотерейний квиток під час обідньої перерви.
Повідомляється, що переможець лотереї планує витратити частину свого виграшу на оплату навчання в коледжі, придбати нове авто і подарунки для рідних.
Нагадаємо, в жовтні поточного року гравець зі Львова зірвав 5 500 000 грн у лотереї "Мегалот". Це вже четвертий великий виграш цієї лотереї за рік. Про те, як провів два дні з життя мільйонерів один з переможців, дивіться в сюжеті.
Довідка. "Два дні з життя мільйонера" - це VIP програма оператора держлотерей "М.С.Л.", яка безкоштовно надається переможцям великих виграшів (від 1 млн грн).