Американський студент виграв у лотерею 1,4 млн долл

Cчастливчик придбав лотерейний квиток під час обідньої перерви.

Повідомляється, що переможець лотереї планує витратити частину свого виграшу на оплату навчання в коледжі, придбати нове авто і подарунки для рідних.

Нагадаємо, в жовтні поточного року гравець зі Львова зірвав 5 500 000 грн у лотереї "Мегалот". Це вже четвертий великий виграш цієї лотереї за рік. Про те, як провів два дні з життя мільйонерів один з переможців, дивіться в сюжеті.

Довідка. "Два дні з життя мільйонера" ​​- це VIP програма оператора держлотерей "М.С.Л.", яка безкоштовно надається переможцям великих виграшів (від 1 млн грн).