Американский сенатор просит Минфин изучить возможную связь Kalashnikov USA с властями РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Сенатор-демократ Конгресса США Рональд Уайден направил запрос в министерство финансов страны с просьбой изучить деятельность американских компаний Kalashnikov USA и TulAmmo USA на предмет их возможных связей с властями России. Об этом сообщает телекомпания ABC, информирует УНН.
По ее данным, Уайден утверждает, что у указанных компаний имеются связи с “российской оружейной промышленностью, которая контролируется государством и находится под санкциями”. Также, как передает ABC, он заявляет о необходимости изучения бизнеса этих предприятий в связи с недавним арестом россиянки Марии Бутиной. Она, по версии обвинения, пыталась использовать связи с Национальной стрелковой ассоциацией США для продвижения российских интересов.
Также, как отмечает телекомпания, в своем письме Уайден упоминает заместителя председателя ЦБ РФ Александра Торшина, с которым, по данным американских СМИ, Бутина принимала участие в ряде встреч в Вашингтоне. Уайден утверждает, что Торшин может иметь отношение, в частности, к российскому концерну “Калашников”.
В этой связи “отношения между Торшиным, другими под санкциями российскими физическими лицами и предприятиями, а также размещенными в США производителями оружия, связанными с РФ, заслуживают дальнейшего изучения”, приводит телеканал отрывок из запроса сенатора. По его мнению, необходимо выяснить, управляют ли и владеют ли данными компаниями “лица, находящиеся под санкциями” США.
Как сообщал УНН, комитет Сената США по разведке готов предоставить защите Бутиной ее показания.