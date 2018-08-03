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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 10737 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Американский сенатор просит Минфин изучить возможную связь Kalashnikov USA с властями РФ

Американский сенатор просит Минфин изучить возможную связь Kalashnikov USA с властями РФ

Киев  •  УНН

 • 7668 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Сенатор-демократ Конгресса США Рональд Уайден направил запрос в министерство финансов страны с просьбой изучить деятельность американских компаний Kalashnikov USA и TulAmmo USA на предмет их возможных связей с властями России. Об этом сообщает телекомпания ABC, информирует УНН.

По ее данным, Уайден утверждает, что у указанных компаний имеются связи с “российской оружейной промышленностью, которая контролируется государством и находится под санкциями”. Также, как передает ABC, он заявляет о необходимости изучения бизнеса этих предприятий в связи с недавним арестом россиянки Марии Бутиной. Она, по версии обвинения, пыталась использовать связи с Национальной стрелковой ассоциацией США для продвижения российских интересов.

Также, как отмечает телекомпания, в своем письме Уайден упоминает заместителя председателя ЦБ РФ Александра Торшина, с которым, по данным американских СМИ, Бутина принимала участие в ряде встреч в Вашингтоне. Уайден утверждает, что Торшин может иметь отношение, в частности, к российскому концерну “Калашников”.

В этой связи “отношения между Торшиным, другими под санкциями российскими физическими лицами и предприятиями, а также размещенными в США производителями оружия, связанными с РФ, заслуживают дальнейшего изучения”, приводит телеканал отрывок из запроса сенатора. По его мнению, необходимо выяснить, управляют ли и владеют ли данными компаниями “лица, находящиеся под санкциями” США.

Как сообщал УНН, комитет Сената США по разведке готов предоставить защите Бутиной ее показания.

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