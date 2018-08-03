Американський сенатор просить мінфін вивчити можливий зв'язок Kalashnikov USA з владою РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Сенатор-демократ Конгресу США Рональд Уайден направив запит в міністерство фінансів країни з проханням вивчити діяльність американських компаній Kalashnikov USA і TulAmmo USA на предмет їх можливих зв’язків з владою Росії. Про це повідомляє телекомпанія ABC, інформує УНН.
За її даними, Уайден стверджує, що у зазначених компаній є зв'язок з "російської збройовою промисловістю, яка контролюється державою і знаходиться під санкціями". Також, як передає ABC, він заявляє про необхідність вивчення бізнесу цих підприємств у зв'язку з недавнім арештом росіянки Марії Бутіної. Вона, за версією звинувачення, намагалася використовувати зв'язки з Національною стрілецькою асоціацією США для просування російських інтересів.
Також, як зазначає телекомпанія, в своєму листі Уайден згадує заступника голови ЦБ РФ Олександра Торшина, з яким, за даними американських ЗМІ, Бутіна брала участь в ряді зустрічей у Вашингтоні. Уайден стверджує, що Торшин може мати відношення, зокрема, до російського концерну "Калашников".
У зв'язку з цим "відносини між Торшиним, іншими під санкціями російськими фізичними особами та підприємствами, а також розміщеними в США виробниками зброї, пов'язаними з РФ, заслуговують подальшого вивчення", наводить телеканал уривок із запиту сенатора. На його думку, необхідно з'ясувати, управляють чи і чи володіють даними компаніями "особи, які перебувають під санкціями" США.
Як повідомляв УНН, комітет Сенату США з розвідки готовий надати захисту Бутіної її свідчення.