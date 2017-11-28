Американский ракетный эсминец направляется в Одессу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Американский ракетный эсминец "Джеймс Уильямс" направляется в порт Одессы. Об этом сообщает Военно-морской институт США, передает УНН.
По словам представителя ВМС США, ожидается, что корабль прибудет в порт Одессы.
Также указано, что возвращение корабля обратно в порт базирования Норфолк в штате Вирджиния ожидается до католического Рождества, 24 декабря.
Напомним, вчера американский эсминец зашел в Черное море.
Как сообщал УНН, у берегов Японии эсминец США столкнулся с буксиром.