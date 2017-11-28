Американський ракетний есмінець прямує до Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Американський ракетний есмінець “Джеймс Вільямс” прямує в порт Одеси. Про це повідомляє Військово-морський інститут Сполучених Штатів, передає УНН.
За словами представника ВМС США, очікується, що корабель прямує до порту Одеси.
Також зазначено, що повернення корабля назад у порт базування Норфолк у штаті Вірджинія очікується до католицького Різдва, 24 грудня.
Нагадаємо, вчора американський есмінець зайшов в Чорне море.
Як повідомляв УНН, поблизу берегів Японії есмінець США зіткнувся з буксиром.