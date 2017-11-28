Американський ракетний есмінець прямує до Одеси

За словами представника ВМС США, очікується, що корабель прямує до порту Одеси.

Також зазначено, що повернення корабля назад у порт базування Норфолк у штаті Вірджинія очікується до католицького Різдва, 24 грудня.

Нагадаємо, вчора американський есмінець зайшов в Чорне море.

Як повідомляв УНН, поблизу берегів Японії есмінець США зіткнувся з буксиром.