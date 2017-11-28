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Американський ракетний есмінець прямує до Одеси

Американський ракетний есмінець прямує до Одеси

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Американський ракетний есмінець “Джеймс Вільямс” прямує в порт Одеси. Про це повідомляє Військово-морський інститут Сполучених Штатів, передає УНН.

За словами представника ВМС США, очікується, що корабель прямує до порту Одеси.

Також зазначено, що повернення корабля назад у порт базування Норфолк у штаті Вірджинія очікується до католицького Різдва, 24 грудня.

Нагадаємо, вчора американський есмінець зайшов в Чорне море.

Як повідомляв УНН, поблизу берегів Японії есмінець США зіткнувся з буксиром.

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