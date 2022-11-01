Американский институт изучения войны: возвращение гривны в Херсоне — свидетельство провала деукраинизации

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Киев • УНН

 • 288604 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В одном из пунктов новой сводки-анализа американского института изучения войны авторы сводки отмечают решение оккупационных властей Херсонской области разрешить хождение гривны наряду с рублем и называют это признаком проблем и с экономикой, и с попытками уничтожить любые связи оккупированной территории с Украиной, пишет УНН.

Детали

ISW напоминает, что представители оккупационной администрации Херсонской области еще в мае заявляли, что область полностью перейдет на рубли в сентябре. Теперь они же официально разрешили хождение гривны – правда, установив невыгодный для владельцев гривны курс.

По предположению ISW, к этому их подтолкнули тяжелая экономическая ситуация и активное использование гривны на черном рынке.

Цитата

“Провал намерений российской оккупационной администрации навязать рубль показывает, что ее попытки уничтожить украинское самосознание, похоже, терпят неудачу. Украинское самосознание и патриотизм на оккупированных Россией территориях сохраняются, хотя Украине и будет нелегко заново отстроить институты и региональную экономику, которые российские оккупанты уничтожают по мере того, как украинская армия освобождает новые территории", - говорится в сводке ISW.

Напомним

В традиционной сводке-анализе аналитики ISW пишут, что, по их мнению, министерство обороны россии лжет согражданам, заявляя, что солдаты-срочники осеннего призыва не будут отправлены на войну в Украину.

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