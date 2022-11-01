Американський інституту вивчення війни: повернення гривні у Херсоні - свідчення провалу деукраїнізації

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ISW нагадує, що представники окупаційної адміністрації Херсонської області ще в травні заявляли, що область повністю перейде на рублі у вересні. Тепер вони ж офіційно дозволили ходіння гривні – правда, встановивши невигідний для власників гривні курс.

За припущенням ISW, до цього їх підштовхнули тяжка економічна ситуація та активне використання гривні на чорному ринку.

Цитата

“Провал намірів російської окупаційної адміністрації нав'язати рубль показує, що її спроби знищити українську самосвідомість, схоже, зазнають провалу. Українська самосвідомість і патріотизм на окупованих росією територіях зберігаються, хоча Україні і буде нелегко заново відбудувати інститути та регіональну економіку, які російські окупанти знищують у міру того, як українська армія звільняє нові території", - йдеться у зведенні ISW.

Нагадаємо

В традиційному зведенні-аналізі аналітики ISW пишуть, що, на їх думку, міністерство оборони росії бреше співгромадянам, заявляючи, що солдати-строковики осіннього призову не будуть відправлені на війну в Україну.