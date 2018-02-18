Американский генерал: "Джавелины" усилят позиции Украины на переговорах по Донбассу

“В Украине есть мощная оборонная индустрия, которая способна производить качественные противотанковые комплексы, поэтому я советую тщательно к ней присмотреться. Это не заоблачной сложности технология, почему бы Украине не производить собственные системы?”, — сообщил генерал.

“Вашингтон заинтересован в том, чтобы прекратить насилие в Донбассе, но не так, чтобы сохранить за Россией ее достижения на этой территории”, — добавил военный.

Что касается возможной миротворческой миссии ООН в регионе он подчеркнул, что “ключ — в том, чтобы контингент был надежным, поэтому мы подобрать страны, профессиональные, способные, сильные, которые нельзя отодвинуть в сторону”. Ходжес считает, что речь может идти о странах, которые не входят в НАТО, например Швеция или Финляндия.

Как сообщал УНН, военная помощь США Украина не ограничится предоставлением переносных противотанковых ракетных комплексов “Джавелин”, сообщил старший исследователь аналитического центра American Foreign Policy Council Стивен Бланк.