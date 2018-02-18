Американський генерал: "Джавеліни" посилять позиції України на переговорах по Донбасу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Надання Україні переносних протитанкових ракетних комплексів “Джавелін” посилить позиції Києва на переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це в інтерв’ю DW заявив екс-командувач збройними силами США в Європі, стратег Центру Європейського політичного аналізу Бен Годжес, інформує УНН.

“В Україні є потужна оборонна індустрія, яка здатна виробляти якісні протитанкові комплекси, тож я раджу ретельно до неї придивитися. Це не захмарної складності технологія, чому б Україні не виробляти власні системи?”, — повідомив генерал.

“Вашингтон зацікавлений у тому, щоб припинити насильство на Донбасі, але не так, щоб зберегти за Росією її здобутки на цій території”, — додав військовий.

Щодо можливої миротворчої місії ООН в регіоні він наголосив, що “ключ — у тому, щоб контингент був надійним, тож ми маємо підібрати країни, професійні, спроможні, сильні, які не можна відсунути вбік”. Годжес вважає, що може йтися про країни, які не входять до НАТО, як-от Швеція чи Фінляндія.

Як повідомляв УНН, військова допомога США Україні не обмежиться наданням переносних протитанкових ракетних комплексів “Джавелін”, повідомив старший дослідник аналітичного центру American Foreign Policy Council Стівен Бланк.

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