Американский фристайлист Уайз стал двукратным олимпийским чемпионом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Американец Дэвид Уайз стал олимпийским чемпионом в соревновании фристайлистов дисциплины хафпайп на Олимпиаде, которая проходит в Южной Корее, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Уайз набрал 97,2 балла и с таким показателем ему не было равных. Серебряная медаль досталась его соотечественнику Алексу Феррейра с 96,4 пунктами, а “бронза” у Нико Портеус (94,8) из Новой Зеландии.
Примечательно, что “серебряный” и бронзовый призеры Сочи этот раз остались без наград. Канадец Майк Риддл стал шестым, а бронзовый призер — француз Кевин Ролланд стал одиннадцатым.
Стоит отметить, что 16-летний Портеус стал самым молодым фристайлисты в истории, завоевавшим медаль на ОИ.